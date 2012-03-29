Яцуба в Раду не пойдет

Председатель Севастопольской государственной администрации Владимир Яцуба заявил, что не намерен участвовать в парламентских выборах.

"Уже заседал, причем не один раз”, - сказал Яцуба, отвечая на вопросы читателей интернет-портала ”Новый регион” и газеты ”Слава Севастополя”.

Он добавил, что является хозяйственником и ему ближе конкретные дела. ”В выборах 2012 года я участвовать не буду”, - сообщил руководитель города.