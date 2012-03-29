"Черноморнефтегаз" купит трубы у малоизвестной фирмы

Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" не изменило своей традиции - отдало крупный тендер компании "Райагрострой-перспектива" (Симферополь), которая на этот раз должна за 150 млн грн поставить стальные трубы. Ранее эта малоизвестная компания поставляла "Черноморнефтегазу" и компьютеры, и химию, и даже производила буровые работы, пишет "Дело".

"Райагрострой-перспектива" договорилась с "Черноморнефтегазом" о поставке труб до 2013 года.

Договор подписан 22 марта.

ZN.UA подсчитало, что "Райагрострой-перспектива" с весны 2011 года получила госзаказы от "Черноморнефтегаза" на сумму 240 млн гривен.

ГАО "Черноморнефтегаз" занимается разведкой и добычей нефти и газа на украинском шельфе Черного и Азовского морей.

100% акций "Черноморнефтегаза" принадлежит национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".