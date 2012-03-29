Симферополь зовет на ярмарку

Весенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет 7 апреля в Симферополе. Горожанам предложат товары из разных регионов Крыма, сообщил пресс-центр Симферопольского городского совета.

«Приглашаем пополнить свои запасы качественной продукцией», - пишет горсовет.

В Железнодорожном районе, на улицах Героев Сталинграда и Маршала Жукова, продукцию представят фермерские хозяйства и сельхозпроизводители Раздольненского, Сакского и Бахчисарайского районов. На улице Киевская - Советский, Джанкойский, Красногвардейский районы, "Крымпотребсоюз" и городские товаропроизводители, в поселке ГРЭС - Красноперекопский и Черноморский районы.

В Киевском районе на улице Куйбышева - Нижнегорский, Кировский, Белогорский, Первомайский и Ленинский районы.

В Центральном районе на Залеской - Симферопольский район.

Ярмарка откроется в 7 часов утра.