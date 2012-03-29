Новая база для "Таврии" обойдется в $15 миллионов
10:45, 29 марта 2012Крым
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Прикинул спонсор
10-15 миллионов долларов будет зложено в строительство новой тренировочной базы футбольного клуба «Таврия», заявил в среду спонсор команды глава Совета директоров группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ, сообщила пресс-служба бизнесмена.
«Точная сумма инвестиций пока не определена, но очевидно, что необходимо будет десять-пятнадцать миллионов долларов», - сказал Фирташ.
Старая база пришла в упадок. Футболисты уже не могут проводить на ней тренировки.
«На месте нынешней будет построена современная база, которая будет отвечать всем современным европейским требованиям. Футболисты круглый год смогут тренироваться в хороших условиях», - сказал Фирташ.
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