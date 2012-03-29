"Таврии" обещают миллионы долларов

10-15 миллионов долларов будет зложено в строительство новой тренировочной базы футбольного клуба «Таврия», заявил в среду спонсор команды глава Совета директоров группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ, сообщила пресс-служба бизнесмена.

«Точная сумма инвестиций пока не определена, но очевидно, что необходимо будет десять-пятнадцать миллионов долларов», - сказал Фирташ.

Старая база пришла в упадок. Футболисты уже не могут проводить на ней тренировки.

«На месте нынешней будет построена современная база, которая будет отвечать всем современным европейским требованиям. Футболисты круглый год смогут тренироваться в хороших условиях», - сказал Фирташ.