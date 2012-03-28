Крым сделает шпаргалки для туристов

Министерство курортов и туризма Крыма выпустит информационные буклеты о правилах пересечения украино-российской границы и особенностях таможенных процедур, сообщил курортно-информационный центр региона.

Необходимость создания подобных буклетов вызвана многочисленными вопросами об особенностях российского и украинского законодательства.

«Мы предложили бесплатно разместить информацию о процедуре пересечения границ в наших журналах, которые будут распространяться на бортах авиакомпаний и в железнодорожных вагонах», -сказал министр курортов Крыма Александр Лиев.

Также планируется выпуск информационных буклетов, которые будут распространять сотрудники министерства на турвыставках в России.