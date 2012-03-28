Крым сделает шпаргалки для туристов
16:16, 28 марта 2012Крым
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Много вопросов о границе
Министерство курортов и туризма Крыма выпустит информационные буклеты о правилах пересечения украино-российской границы и особенностях таможенных процедур, сообщил курортно-информационный центр региона.
Необходимость создания подобных буклетов вызвана многочисленными вопросами об особенностях российского и украинского законодательства.
«Мы предложили бесплатно разместить информацию о процедуре пересечения границ в наших журналах, которые будут распространяться на бортах авиакомпаний и в железнодорожных вагонах», -сказал министр курортов Крыма Александр Лиев.
Также планируется выпуск информационных буклетов, которые будут распространять сотрудники министерства на турвыставках в России.
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