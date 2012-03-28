Крымчанка бодяжила спирт водой из-под крана

Жительнице Джанкоя грозит до 5 лет тюрьмы за производство и сбыт алкогольного фальсификата. Дома у 56-летней женщины правоохранители нашли 200 литров спирта и 23 литра готового фальсификата, сообщила пресс-служба милиции Крыма.

"В емкостях находилась жидкость, которая содержит этиловой спирт и не соответствует требованиям ГСТУ", - сообщила пресс-служба.

Спирт крымчанка разбавляла водопроводной водой и разливала в стеклянные бутылки, которые собирала на улицах.

За день она продавала 3-4 бутылки фальсификата.