Крымчанка бодяжила спирт водой из-под крана
16:04, 28 марта 2012Крым
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Светит до 5 лет
Жительнице Джанкоя грозит до 5 лет тюрьмы за производство и сбыт алкогольного фальсификата. Дома у 56-летней женщины правоохранители нашли 200 литров спирта и 23 литра готового фальсификата, сообщила пресс-служба милиции Крыма.
"В емкостях находилась жидкость, которая содержит этиловой спирт и не соответствует требованиям ГСТУ", - сообщила пресс-служба.
Спирт крымчанка разбавляла водопроводной водой и разливала в стеклянные бутылки, которые собирала на улицах.
За день она продавала 3-4 бутылки фальсификата.
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