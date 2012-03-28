Крым предлагает полюбоваться глицинией. Идею "подкинула" Япония

15:45, 28 марта 2012
Крым
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Не раньше середины мая

Дни любования глицинией организуют в середине мая в Ялте, сообщил Курортно-информационный центр Крыма.

В программе - экскурсии по местам цветения, мастер-класс по рисованию глицинии, фотовыставка и открытая чайная церемония.

«За основу взята ханами - знаменитая японская национальная традиция любования цветами. Она стала неотъемлемой частью японской культуры, любование цветущей глицинией занимает там важное место»,  -заявили организаторы праздника.

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