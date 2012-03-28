Крым предлагает полюбоваться глицинией. Идею "подкинула" Япония
15:45, 28 марта 2012Крым
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Не раньше середины мая
Дни любования глицинией организуют в середине мая в Ялте, сообщил Курортно-информационный центр Крыма.
В программе - экскурсии по местам цветения, мастер-класс по рисованию глицинии, фотовыставка и открытая чайная церемония.
«За основу взята ханами - знаменитая японская национальная традиция любования цветами. Она стала неотъемлемой частью японской культуры, любование цветущей глицинией занимает там важное место», -заявили организаторы праздника.
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