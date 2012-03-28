Крым не смог провести первый в этом году земаукцион

Первый в этом году земельный аукцион в Крыму, который был назначен на среду, не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщила УНИАН пресс-секретарь Республиканского комитета по земельным ресурсам Ирина Велиева.

Крымский филиал предприятия "Центр государственного земельного кадастра" выставлял на торги право аренды на 20 лет на участок 65,3 га неподалеку от озера Чокрак в Ленинском районе на востоке полуострова.

Ее стартовая цена составляла 756 тыс. грн.

Земля предназначалась для строительства бальнеологического лечебно-оздоровительного комплекса.

В Крыму в 2011 году провели четыре аукциона, продав землю общей площадью 50,6 га за 20,5 млн. грн.