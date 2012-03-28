Ботаник-наркоман растил марихуану для красоты

44-летний житель Кировского района Крыма выращивал в цветочных горшках рассаду марихуаны. При задержании мужчина заявил правоохранителям, что наркотическое растение высадил исключительно в эстетических целях, сообщила пресс-служба милиции Крыма.

В доме крымчанина нашли 12 ростков рассады марихуаны, а также 100 миллилитров готового к употреблению вещества с характерным запахом конопли.

«Хозяин домовладения пояснил, что наркотические вещества принадлежат ему, ранее он сам их употреблял при курении, но в настоящее время марихуану не курит, а обнаруженную у него дома "травку" просто забыл выбросить», - сообщает пресс-служба.

Изъятые растения направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Любителю травки грозит до трех лет лишения свободы.