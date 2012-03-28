Бумажные самолетики взлетят в небо над Ялтой

Фестиваль бумажных самолетиков пройдет в Ялте 12 апреля - в день авиации и космонавтики, сообщил сайт «Новости Крыма».

Организаторы проведут мастер-класс, соревнования в полетах на дальность и длительность, также будут транслироваться видеоролики по изготовлению самолетиков.

«В этом году решено трансформировать сантиметры и секунды в миллионы километров и световые года, так что каждый показанный результат будет иметь вполне конкретный "космический" эквивалент», - сообщил глава оргкомитета фестиваля Игорь Данилов.

Участниками праздника в основном станут школьники Ялты.

На фестивале, который проводится во второй раз, выберут «самый красиво раскрашенный самолетик» и «самый сказочный летательный аппарат».