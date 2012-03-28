Бомбу и террористов искали в аэропорте в Крыму

Террористов и взрывчатку искали в международном аэропорте Симферополя. Сотрудники крымских управлений СБУ и МВД провели тактико-технические учения, сообщила пресс-служба милиции Крыма.

Мероприятия проводились во вторник в три этапа: в зале вылета искали посторонний предмет; нейтрализовали условного преступника, который пытается пронести оружие в самолет через зону спецконтроля; проверяли на контрольно-пропускном пункте автомобиль без документов на въезд в аэропорт.

«Изучили типичные ошибки, совершаемые в подобных условиях, для их устранения во время реальных событий, проанализировали действия каждого сотрудника, участвовавшего в учениях», - говорят в милиции.