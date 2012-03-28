Дайвер пропал в Севастополе

Водолазы Министерства чрезвычайных ситуаций ищут дайвера, который пропал в Балаклавской бухте Севастополя 26 марта, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

«Двое севастопольцев решили заняться подводной охотой. В гидрокостюмах со снаряжением они опустились на глубину 4-5 метров и поплыли по течению. Со дна поднялся ил, и друзья потеряли друг друга из виду. Когда один дайвер поднялся наверх с уловом, его товарища не было видно, подводный фонарь не горел. Мужчина попытался самостоятельно найти друга, но не смог», - говорится в пресс-релизе.

К поискам подключились сотрудники аварийно-спасательного отряда МЧС и коммунальной аварийно-спасательной службы на водных объектах.

Видимость под водой сильно ограничена.

«У берега морское дно просматривается только метра на полтора, ближе к середине бухты видимость уменьшается до 20-30 сантиметров», - заявили в МЧС.