Дельфины, застрявшие во льдах в Крыму, выбрались из ловушки

Семь десятков дельфинов, которые накануне застряли во льдах на востоке Крыма, в среду утром смогли выйти в море - направление ветра изменилось с южного на юго-западный, и образовались проходы в полынье, сообщили пресс-службы министерств экологии и чрезвычайных ситуаций Украины.

Азовки и морские свиньи попали в ловушку в Казантипском заливе Азовского моря. Вероятно, они пришли туда за селедкой.

Млекопитающие находились в 40 метрах от берега и не могли выйти в море из-за льда, который ветер пригнал к берегу.

"Для эвакуации животных на берег Казантипского залива доставили технику - от автомобилей до специальных приспособлений для переноски дельфинов, но под утро изменилось направление ветра. Штаб операции решил отложить эвакуацию, спустя некоторое время дельфины самостоятельно добрались до открытого моря", - говорят в Минприроды.