Мужчина в Ялте погиб во время пальбы по тарелкам

В Ялте на несанкционированных стрельбах в заброшенном карьере смертельно ранен мужчина. Подробности инцидента, который произошел 24 марта, в среду сообщила пресс-служба крымской милиции.

"Четыре человека палили по тарелкам, которые запускали на специнвентаре. Весь день все складывалось без происшествий, но около шести часов вечера в результате неосторожного обращения с оружием один из участников стрельб произвел случайный выстрел, в результате которого травмировал 44-летнего товарища. Его отвезли в больницу. Рана оказалась смертельной", - говорится в пресс-релизе.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 119 УК Украины - "убийство по неосторожности", санкция которой - до 5 лет лишения свободы.

У стрелков изъяли охотничье оружие, милиция добивается аннулирования разрешений на его хранение и ношение.