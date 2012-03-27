70% родителей поощряют использование сети для образования

71% родителей поощряют использование Интернета в образовательных целях, свидетельствуют результаты исследования, подготовленного для «Лаборатории Касперского» компанией Bojole Researchе в России, Германии и США, сообщила пресс-служба компании.

В результате опроса родителей выяснилось, что при наличии в доме смартфонов и планшетов на платформах iOS или Android, дети ежедневно выходят в Интернет с мобильных устройств, а большинство проводят в Сети не менее одного-двух часов день. Средний возраст ребенка, использующего устройства родителей, достигает 9-10 лет, в то время как в 12-13 лет многие уже имеются личные девайсы.

В то же время, как отмечается в сообщении, большинство уверено, что пребывание в Сети имеет немало рисков: 70% участников считают, что социальные сети могут быть чрезвычайно опасными для младшего поколения, 82% респондентов осведомлены о том, что в Интернете существует множество вредоносных программ, а еще 77% полагают, что детей очень легко обмануть онлайн.

Также большинство родителей высказывают высокую заинтересованность в использовании функций родительского контроля в мобильных устройствах. Так, 77% опрошенных хотели бы применять функцию фильтрации контента, а 64% - контролировать время пребывания детей в Сети. Кроме того, 69% респондентов предпочли бы в целом контролировать, как именно ребенок проводит свое время в Интернете.

«Лаборатория Касперского» - крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка превысила 612 млн. долл.