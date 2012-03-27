Крым презентует курорты в Петербурге и Екатеринбурге

Крым в начале апреля презентует санаторно-курортный потенциал полуострова на туристических выставках в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (Российская Федерация). Такое решение принято на заседании Совета министров Крыма во вторник.

Так, 4-9 апреля в Петербурге крымская делегация примет участие в XVI международной туристской выставке "Отдых без границ. Лето 2012", а 3-8 апреля - в турвыставке "Лето" в Екатеринбурге.

"Участие в туристических выставках направлено на продвижение крымского туристического продукта на международный рынок, рекламу курортных возможностей и наиболее масштабную презентацию рекреационного потенциала полуострова", - сообщила пресс-служба Совмина.