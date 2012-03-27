Пассивное курение в раннем возрасте опаснее для девочек, чем для мальчиков, выяснили ученые. Как сообщает пресс-служба Университета Цинциннати, исследование провела группа специалистов под руководством Келли Бранст (Kelly Brunst).

В исследовании приняли участие 476 детей, у которых хотя бы один из родителей имел ту или иную аллергию. За состоянием здоровья участников наблюдали до семилетнего возраста. Ежегодно они сдавали кожные пробы для выявления гиперчувствительности к различным аллергенам. В возрасте двух и четырех волосы детей исследователи на содержание котинина. Это вещество является продуктом распада никотина, его наличие в волосах свидетельствует о контакте ребенка с табачным дымом. Кроме того, ученые оценили функцию легких у семилетних детей, а также обследовали их на наличие бронхиальной астмы.

Группа Бранст сравнила показатели детей с повышенной чувствительностью к тому или иному аллергену, выявленной к двум годам, а также их сверстников, которые не были сенсибилизированы к аллергенам. По данным исследования, риск снижения функции легких в результате пассивного курения был выше в первой группе, чем во второй.

При этом у детей, у которых гиперчувствительность к аллергенам развивалась позже двухлетнего возраста, функция легких ухудшалась не столь резко. Ученые также выяснили, что у девочек из первой группы показатели легочной функции были в среднем в шесть раз ниже, чем у мальчиков.

Ранее две независимые группы исследователей из США и Великобритании выявили связь пассивного курения с риском развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности, а также инфекций среднего уха в детском возрасте, сообщают Медновости.