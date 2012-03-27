Пляжи Севастополя приведут в порядок к маю

Ремонт и уборку проведут в преддверии курортного сезона на пляжах Севастополя. Работы запланированы на апрель, сообщила пресс-служба коммунального предприятия «Благоустройство».

Так, на пляжах планируют восстановить сети водоснабжения и канализации, наружное освещение, провести ремонт ограждений, бетонного покрытия, установить скамейки, урны, раздевалки.

Кроме того, планируется очистить пляж и дно акватории, установить буйки, провести, дератизацию, дезинсекцию и бактериологическое исследование воды.

Паспорта на открытия пляжей будут получены к 15 мая.

По предварительным расчетам, на подготовку и содержание пляжей в 2012 году потребуется 3,5 миллиона гривен. «Из них 74% затрат планируется собрать с предпринимателей, которые будут торговать и предоставлять различные услуги на территории пляжей», - сообщила пресс-служба.