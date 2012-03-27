В Севастополе задержали сутенершу

В Севастополе сотрудники милиции задержали 31-летнюю женщину по подозрению в торговле людьми, сообщила пресс-служба севастопольской милиции.

Оперативникам поступила информация о том, что жительница Севастополя занимается вербовкой девушек для продажи в бордели западной Европы. "Клиенток" для знакомства с иностранными женихами для последующего замужества она подбирала с помощью Интернета. На такое предложение согласилась, в частности, 24-летняя жительница Севастополя.

Женщина пообещала взять на себя хлопоты по оформлению документов, по вывозу ее из страны и доставке к месту ”проживания”.

Злоумышленница задержана. Против нее завели уголовное дело по статье "торговля людьми". Ее санкция - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.