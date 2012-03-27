Македония на год отменила визы для украинцев

Македония ввела безвизовый режим для украинцев до 15 марта 2013 года, сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства иностранных дел Александр Дикусаров.

По его словам, 15 марта 2012 года вступило в силу соответствующее решение правительства Македонии о приостановлении визового режима для украинцев.

В соответствии с этим решением украинцы могут пребывать на территории Македонии сроком до 90 дней на протяжении 180 дней или следовать транзитом через ее территорию при наличии заграничного паспорта, медицинской страховки, и подтверждения финансового обеспечения из расчета 50 евро в день.

Дикусаров сообщил, что украинцам не нужно предъявлять приглашение для посещения этой страны или же туристический ваучер.

Македония прогнозирует, что в рамках чемпионата Европы по футболу Украину посетят около 250 граждан этой страны.

Македония и ранее отменела визы для украинцев, однако на менее короткий период, пишет "Корреспондент" со ссылкой на "УН".