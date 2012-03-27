Проститутки маскировались под массажисток

Правоохранители прекратили деятельность сети борделей, работавших под видом массажных салонов в Симферополе, сообщила пресс-служба милиции Крыма.

Бордели организовали в арендованных частных домовладениях. Платные сексуальные услуги предоставляли женщины из разных областей Украины.«Вместо привычных медицинских кушеток в комнатах находились огромные кровати, а девушки, кроме дипломов "массажисток", не имели медицинского образования», - сообщили в милиции.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства и задержали «массажисток».

«Несмотря на очевидность деятельности, некоторые "массажистки" доказывали, что они занимаются исключительно классическим оздоровительным массажем», - отметили в пресс-службе.

На девушек составили протоколы об административных правонарушениях - занятие проституцией.