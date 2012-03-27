Премьер Крыма стал почетным президентом "Таврии"

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев назначен почетным президентом спортивного клуба "Таврия". Сергей Куницын, занимавший эту должность с 2005 года, стал генеральным директором клуба. Такое решение принято во вторник на сборах в Киеве, сообщила пресс-служба "Таврии".

Куницын объяснил, что команда достигла определенных успехов, и сегодня наступает новый этап, который потребует решений по реконструкции стадиона, учебно-тренировочной базы и созданию детской футбольной академии.

"Мы рассчитываем на продуктивное сотрудничество клуба и правительства Крыма. Это побудило нас сделать предложение премьер-министру автономии стать почетным президентом. Это назначение усилит клуб", - сказал Куницын.

"Наша задача - закрепить успехи "Таврии" в украинском чемпионате и стремиться к участию клуба в европейских кубках", - отметил Могилев.