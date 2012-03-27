Во льдах под Керчью застряла стая дельфинов

По разным данным, от 15 до 30 дельфинов застряли во льдах в районе Керчи. Млекопитающие могут погибнуть. О происшествии сообщили керченские СМИ.

Особи азовки зажаты между берегом и льдом в узкой полынье. Их нашли сегодня.

Если ветер переменится и выгонит лед из Казантипского залива, то животные уплывут сами, если же их придавит к берегу, возможно, придется вывозить дельфинов на машинах, так как прорубить им путь затруднительно - это порядка 5-6 километров до чистой воды, пишет портал "Керчь - мой город".

В крымском управлении МЧС сообщили УНИАН, что знают о ситуации, но от комментариев пока воздержались.