Во льдах под Керчью застряла стая дельфинов
18:43, 27 марта 2012Крым
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Экологи просят помощи МЧС
По разным данным, от 15 до 30 дельфинов застряли во льдах в районе Керчи. Млекопитающие могут погибнуть. О происшествии сообщили керченские СМИ.
Особи азовки зажаты между берегом и льдом в узкой полынье. Их нашли сегодня.
Если ветер переменится и выгонит лед из Казантипского залива, то животные уплывут сами, если же их придавит к берегу, возможно, придется вывозить дельфинов на машинах, так как прорубить им путь затруднительно - это порядка 5-6 километров до чистой воды, пишет портал "Керчь - мой город".
В крымском управлении МЧС сообщили УНИАН, что знают о ситуации, но от комментариев пока воздержались.
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