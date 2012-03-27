Россия и Украина поговорят о ЧФ РФ

Сопредседатели подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины встретятся в апреле в Москве, сообщил департамент информации и печати МИД РФ по итогам телефонного разговора статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел России Георгия КАРАСИНА и первого заместителя министра иностранных дел Украины Руслана ДЕМЧЕНКО.

«Достигнута договоренность о проведении в середине апреля с.г. в Москве встречи сопредседателей Подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины», - говорится в сообщении.

Стороны обсудили актуальные направления сотрудничества России и Украины, в частности перспективы российско-украинского взаимодействия в культурно-гуманитарной и консульской сферах.