В Севастополе стартовал Нацкубок школьного футбола "Евро-2012"

В Севастополе стартовал Национальный кубок школьного футбола «Евро-2012» среди учащихся средних общеобразовательных учебных заведений, сообщила пресс-служба Севастопольской администрации.

Мероприятия проходят во исполнение поручения Кабинета министров Украины и состоят из двух этапов.

На первом этапе в период с 24 по 28 марта 2012 года состоятся районные турниры с участием 53 команд. На втором этапе, который начнется 11 апреля, победители районных соревнований примут участие в финальных городских соревнованиях, где и определится команда-победитель, которая будет представлять Севастополь во Всеукраинских соревнованиях «Евро-2012».

По информации пресс-службы, Кубок школьного футбола проводится в Украине впервые, в нем примут участие около 300 тыс. школьников. Победители финального этапа получат билеты на финал Евро-2012.

Планируется, что главную награду - копию трофея футбольных чемпионатов Европы - победителям вручит лично президент УЕФА Мишель Платини.