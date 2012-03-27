В Севастополе завели дело на мать, которая избила дочь ремнем
17:44, 27 марта 2012Крым
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За плохое поведение
В Севастополе возбудили уголовное дело по статье "умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья" на мать девочки, которая побила ребенка за плохое поведение в школе, сообщила пресс-служба прокуратуры.
"3 марта мать малолетней дочки 2004 года рождения в нарушение требований п.7 ст. 150 Семейного кодекса Украины (согласно которым запрещаются физические наказания ребенка родителями, а также применение других видов наказания, унижающих человеческое достоинство ребенка), с целью "воспитания" нанесла ей удары руками и ремнем по лицу, шее и рукам", - рассказали в надзорном ведомстве.
Проводится досудебное следствие.
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