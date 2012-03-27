Крым ждет первый транш

Крым в ближайшее время получит первый транш в размере 200 миллионов гривен из бюджета Украины для решения социально-экономических проблем региона, сообщил председатель Совета министров автономии Анатолий Могилев.

«Порядка 200 миллионов нам должны выделить при ближайшем изменении в бюджет. Это первый транш, мы подумаем, как нам его разумнее потратить», - сказал Могилев на брифинге после заседания Совмина во вторник.

По словам премьера Крыма, после аномальных холодов у полуострова появилось «много прорех». «Это касается практически всей жилищно-коммунальной сферы, всей дорожной сферы», - сказал руководитель крымского правительства