Крым ждет первый транш
17:40, 27 марта 2012Крым
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Регион думает, как потратить 200 миллионов гривен
Крым в ближайшее время получит первый транш в размере 200 миллионов гривен из бюджета Украины для решения социально-экономических проблем региона, сообщил председатель Совета министров автономии Анатолий Могилев.
«Порядка 200 миллионов нам должны выделить при ближайшем изменении в бюджет. Это первый транш, мы подумаем, как нам его разумнее потратить», - сказал Могилев на брифинге после заседания Совмина во вторник.
По словам премьера Крыма, после аномальных холодов у полуострова появилось «много прорех». «Это касается практически всей жилищно-коммунальной сферы, всей дорожной сферы», - сказал руководитель крымского правительства
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