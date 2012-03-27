Штормовое предупреждение объявили в Крыму

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на среду, 28 марта, - на полуострове ожидаются дождь с мокрым снегом и усиление скорости ветра до 20 метров в секунду, сообщила пресс-служба ведомства.

«Повышается вероятность повреждения линий связи и электропередач в населенных пунктах, а также риск возникновения задержек в движении автотранспорта и возникновения автомобильных заторов на дорогах», - говорится в пресс-релизе.

Крымчан просят воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, отложить выходы в горы и леса.