Штормовое предупреждение объявили в Крыму
17:32, 27 марта 2012Крым
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Шквалы и дождь
Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на среду, 28 марта, - на полуострове ожидаются дождь с мокрым снегом и усиление скорости ветра до 20 метров в секунду, сообщила пресс-служба ведомства.
«Повышается вероятность повреждения линий связи и электропередач в населенных пунктах, а также риск возникновения задержек в движении автотранспорта и возникновения автомобильных заторов на дорогах», - говорится в пресс-релизе.
Крымчан просят воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, отложить выходы в горы и леса.
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