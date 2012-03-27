Крым предложит Фирташу совхозы
17:14, 27 марта 2012Крым
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Приезд олигарха - сигнал для бизнеменов
Крым предложит председателю совета директоров группы компаний Group DF Дмитрию Фирташу инвестировать деньги в создание крупных агропромышленных хозяйств на территории ряда бывших военных совхозов, которые Кабинет министров Украины в феврале передал в ведение Совета министров автономии, сообщил председатель крымского правительства Анатолий Могилев.
Бизнесмен посетит Крым 28-29 марта.
"Приезд Фирташа - это сигнал всем остальным крупным работодателям, что можно создавать производства в Крыму", - сказал Могилев на брифинге после заседания Совмина во вторник.
Кабмин передал целостные имущественные комплексы военных совхозов "Азовский", "Евпаторийский", "Гурзуфский".
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