Крым предложит Фирташу совхозы

Крым предложит председателю совета директоров группы компаний Group DF Дмитрию Фирташу инвестировать деньги в создание крупных агропромышленных хозяйств на территории ряда бывших военных совхозов, которые Кабинет министров Украины в феврале передал в ведение Совета министров автономии, сообщил председатель крымского правительства Анатолий Могилев.

Бизнесмен посетит Крым 28-29 марта.

"Приезд Фирташа - это сигнал всем остальным крупным работодателям, что можно создавать производства в Крыму", - сказал Могилев на брифинге после заседания Совмина во вторник.

Кабмин передал целостные имущественные комплексы военных совхозов "Азовский", "Евпаторийский", "Гурзуфский".