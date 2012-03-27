Могилева Рада не интересует

16:35, 27 марта 2012
Крым
1

Говорит: много дел

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев не намерен баллотироваться в депутаты Верховной Рады Украины ни по мажоритарной системе, ни по списку Партии регионов.

«У меня очень много дел в Крыму. Мне некогда заниматься выборной кампанией. Я занимаюсь тем делом, которое мне поручили», - сказал Могилев на брифинге после заседания Совета министров Крыма.

Политик работает премьером автономии с ноября 2011 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter