Могилева Рада не интересует

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев не намерен баллотироваться в депутаты Верховной Рады Украины ни по мажоритарной системе, ни по списку Партии регионов.

«У меня очень много дел в Крыму. Мне некогда заниматься выборной кампанией. Я занимаюсь тем делом, которое мне поручили», - сказал Могилев на брифинге после заседания Совета министров Крыма.

Политик работает премьером автономии с ноября 2011 года.