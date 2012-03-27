Могилева Рада не интересует
16:35, 27 марта 2012Крым
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Говорит: много дел
Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев не намерен баллотироваться в депутаты Верховной Рады Украины ни по мажоритарной системе, ни по списку Партии регионов.
«У меня очень много дел в Крыму. Мне некогда заниматься выборной кампанией. Я занимаюсь тем делом, которое мне поручили», - сказал Могилев на брифинге после заседания Совета министров Крыма.
Политик работает премьером автономии с ноября 2011 года.
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