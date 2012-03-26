В Крыму снимут фильм о легендарном борце

Фильм о судьбе борца Ивана Поддубного (1871-1949), не проигравшего за свою карьеру ни одного боя, снимут в Крыму. На территории бывшего завода «Гидроприбор» в Орджоникидзе (Феодосия) сооружают декорации для съемок ленты, запланированных на май, сообщает «Кафа».

«Жизнь и судьба великого русского борца дают возможность раскрыть национальный характер, рассказать историю доверчивого, непрактичного человека, которого легко обмануть, ввести в заблуждение, но когда речь идет о базовых вещах, таких как честность, справедливость, любовь к Родине, его не сдвинуть ни на йоту», - пишет феодосийское издание.

Режиссер картины «Иван Поддубный» - Глеб Орлов. В главных ролях: Никита Михалков, Михаил Пореченков, Иван Ургант, Михаил Ефремов, Стив Бушеми, Рон Перлман и Дени Лаван.

В Орджоникидзе появится цирк-шапито и дореволюционный Феодосийский порт, где трудился докером Иван Поддубный.

Бюджет ленты составляет почти $12 миллионов.

Планируется, что фильм выйдет в прокат в 2013 году.