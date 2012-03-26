Крымским предприятиям компенсируют проценты по кредитам

7,5 миллионов гривен предусмотрено в бюджете Крыма на компенсацию процентов по банковским кредитам промышленным предприятиям региона, сообщила пресс-служба Совета министров республики.

Совмин готов установить компенсацию, равную двойной процентной ставке Национального банка Украины - 15%.

«Бизнесу сложно работать с теми процентными ставками, которые сегодня предлагают банки. Необходимо помогать нашим производителям и стимулировать производство», – сказал глава правительства Крыма Анатолий Могилев на совещании в понедельник.