Крымчан будут охранять "немцы"
14:54, 26 марта 2012Крым
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Рабочий день - не более 6 часов
Общественный порядок в Симферополе будут охранять специальные милицейские патрули, в состав которых также войдут инспекторы-кинологи с собаками, сообщила пресс-служба милиции Крыма.
«После каждого развода девять немецких овчарок помогут при патрулировании города - в основном в лесопарковых и парковых зонах», - отметили в милиции.
Рабочий день собак будет длиться не более 6-ти часов в сутки.
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