Крымчан будут охранять "немцы"

Общественный порядок в Симферополе будут охранять специальные милицейские патрули, в состав которых также войдут инспекторы-кинологи с собаками, сообщила пресс-служба милиции Крыма.

«После каждого развода девять немецких овчарок помогут при патрулировании города - в основном в лесопарковых и парковых зонах», - отметили в милиции.

Рабочий день собак будет длиться не более 6-ти часов в сутки.