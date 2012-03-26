Миллион - на детсад в Симферополе

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев поручил Министерству финансов региона предусмотреть один миллион гривен на восстановление детского сада на улице Валдайской в Симферополе и передать деньги городу в качестве субвенции, сообщила пресс-служба крымского правительства.

"Детский сад - это социально значимый объект. Нужно выделить средства", - сказал глава правительства Крыма

Детсад построили в 1969 году, он работал до 1997 года. Мэрия Симферополя в 1998 году ликвидировала садик, а его здание передала госуниверситету, затем - "Крымтеплокоммунэнерго". Сейчас строение заброшено. Могилев поручил возобновить работу детсада. Это позволит создать 140-160 мест для детей и частично сократить очередность в дошкольные учреждения.

Здание уже передали на баланс города. На подготовку проектной документации и проведение экспертиз нужно около миллиона гривен.