Зонтик неделю лучше не забывать

Из Скандинавии в Украину пришел циклон, который обусловил штормовые ветры на всей территории страны до 15-20 метров в секунду. При этом температура воздуха снизилась до 0-5 градусов, сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида на брифинге в Киеве.

Кульбида отметил, что на этой неделе на всей территории Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

По его данным, температура воздуха составит днем 4-9 градусов тепла.

По словам директора гидрометцентра, такая погода существенно не влияет на другие природные процессы.

Он отметил, что по всей стране продолжается уменьшение снежного покрова. В частности, по словам Кульбиды, снег остается в верхних частях рек Десна и Днепр на территории России, на других реках снег практически сошел. «Существенной угрозы ситуация не несет ни населению, ни хозяйственным объектам», - отметил директор гидрометцентра.