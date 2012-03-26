Крым полыхает из-за потепления

Массовые пожары начались в Крыму после резкого потепления. Крымское управление МЧС обеспокоено ситуацией и просит жителей региона придерживаться элементарных правил пожарной безопасности.

"Столбики термометров повышаются, возникает угроза загорания травы. Только в выходные пожары возникали 21 раз, из них 17 - горела трава. Больше всего возгораний зафиксировано в Симферопольском, Джанкойском и Раздольненском районах. Всего сгорело 785 квадратных метров", - заявила пресс-служба управления.

"Не следует разводить костер и сжигать мусор на расстоянии меньше 15 метров от зданий. Если же вы все-таки оказались в очаге пожара, немедленно звоните по телефону "101", - добавляет ведомство.