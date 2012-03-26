Крым позащищает псов от Евро-2012

Защитники животных Крыма готовы присоединиться к международной акции в защиту животных от Евро-2012 «FAIR PLAY - ЧЕСТНАЯ ИГРА». Шествие и митинг состоятся в Симферополе 31 марта, сообщила лига защиты животных «Верный друг»

Акция пройдет одновременно в 13 странах Европы.

«На улицы десятков городов выйдут защитники животных с требованием к своим правительствам объявить бойкот Чемпионату по футболу Евро-2012 в Украине, - сообщили в организации. - Гнев и возмущение друзей животных вызвали массовые убийства собак, которые организовали украинские власти, желающие угодить футбольным фанатам».

Основные требования участников акции - прекращение убийств животных, активизация программ стерилизации и постройки приютов, рассмотрение законопроекта об ужесточении наказаний за убийства и жестокое обращение со зверями.

Крымчане намерены поднять на митинге вопрос о реорганизация деятельности карантинной площадки для животных в поселке Каменке.