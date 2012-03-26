Евпатория отстояла озеро Мойнаки

Мэр Евпатории Андрей Даниленко заявляет, что многоэтажной застройки в районе озера Мойнаки не будет.

"Комментируя итоги общественных обсуждений градостроительной документации, он отметил, что большинство людей высказались против строительства многоэтажек в районе озера. Кроме того, общественность настаивает на проведении экологических мероприятий по сохранению озера: санитарной очистке территории, строительстве обводного канала и канализовании имеющейся жилой застройки. Для этого потребуются дополнительные бюджетные вложения", - сообщила пресс-служба городского совета.

Мэр отметил, что высказанные евпаторийцами предложения направлены в украинский Научно-исследовательский институт проектирования городов "Дипромисто" для доработки проектов.

НИИ ранее разработал план зонирования территории Евпатории, детальный план территории, расположенной вокруг озера - "Золотое кольцо здоровья", план размещения рекреационно-спортивной и жилой зон в районе Мойнак.