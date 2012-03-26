Лучший мэр Украины живет в Ялте

Мэр Ялты Алексей Боярчук стал обладателем титула "Мэр года" в общенациональной программе "Человек года-2011". Награду вручали в эти выходные в Киеве, сообщила пресс-служба мэрии.

Алексей Боярчук опередил в финале руководителей Полтавы и Дрогобыча - Александра Мамая и Алексея Радзиевского.

"В Украине работают более 500 городских голов, и каждый из них в этом году стремился стать лучшим. Ведь нет более ответственного человека за судьбы людей и состояние своего города, чем тот, кто им руководит. Мэр города - это главный и дворник, и строитель, и жэковец. И он - самый любимый человек в городе, если работает на его благо", - сказал, вручая награду, Евгений Карташов - член высшего академического света общенациональной программы "Человек года".

"Я чувствую гордость за свой город, за людей, который в нем живут и работают. Моя победа - заслуга коллективная, я горжусь своей командой и всеми ялтинцами!" - сказал Боярчук.