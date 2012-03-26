Морпехи воевали с "террористами" в крымском лесу (фото)

«Ликвидацией» условных террористов завершились трехнедельные учения украинской морской пехоты в Крыму. Британские зеленые «береты» проводили курс для сержантского состава батальона морской пехоты Военно-морских сил Украины, сообщил региональный пресс-центр Минобороны.

«"Черные береты" ликвидировали смертника, вели борьбу с минными полями и воевали с террористами в лесу. Такие тренировки пригодятся в миротворческих миссиях», - сказано в пресс-релизе.

Морпехи во время учений маскировались на местности, «выживали», разбивали лагерь, передвигались ночью без карты, вели боевые действия в лесу, вызвали огневую поддержку с воздуха, отрабатывали патрулирование, изучали самодельные взрывные средства, ездили на БТР-80.

«Черные береты» получили от «зеленых» сертификаты о прохождении миротворческого курса.

Фото Минобороны