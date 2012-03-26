Дед на "Москвиче" протаранил внедорожник: 4 раненых (фото)

Четыре человека травмированы в результате столкновения двух автомобилей в Белогорском районе Крыма. Авария произошла 25 марта, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

«Москвич» под управлением 70-летний житель Белогорска выехал на полосу встречного движения и врезался в машину «Acura», которой управлял 45-летний житель Кривого Рога.

В ДТП водитель «Москвича» и трое его пассажиров: 75-летняя жительница Белогорска, 65-летняя женщина и 43-летний мужчина из Ивано-Франковска, - получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и переломы.

Фото ГАИ