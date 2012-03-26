Севастополец получил 7 лет за убийство матери

Балаклавский районный суд Севастополя признал виновным местного жителя в убийстве своей матери и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

"1 февраля 2011 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытовой ссоры на почве личной неприязни, сначала нанес матери многочисленные удары кулаками по голове и телу, а затем - 11 ножевых ранений кухонным ножом, в лицо и шею. От полученных травм женщина скончалась", - говорится в сообщении.

Действия севастопольца квалифицированы как "преднамеренное убийство".

Подсудимый признал свою вину и раскаялся.