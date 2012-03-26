Севастополец получил 7 лет за убийство матери
09:08, 26 марта 2012Крым
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11 ножевых ранений
Балаклавский районный суд Севастополя признал виновным местного жителя в убийстве своей матери и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
"1 февраля 2011 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытовой ссоры на почве личной неприязни, сначала нанес матери многочисленные удары кулаками по голове и телу, а затем - 11 ножевых ранений кухонным ножом, в лицо и шею. От полученных травм женщина скончалась", - говорится в сообщении.
Действия севастопольца квалифицированы как "преднамеренное убийство".
Подсудимый признал свою вину и раскаялся.
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