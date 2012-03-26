Тюмень хочет открыть торговое представительство в Севастополе
09:00, 26 марта 2012Крым
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Администрация поддерживает идею
Тюменская область России планирует открыть торговое представительство в Севастополе, сообщила пресс-служба Севастопольской администрации.
«Городская администрация поддерживает идею Тюменской области и готова оказать содействие в решении вопросов, связанных с открытием торгового представительства», - заявил заместитель председателя госадминистрации Владимир АРАБАДЖИ по итогам переговоров с прибывшими в Севастополь представителями российской области.
Стороны договорились продолжить сотрудничество Севастополя и Тюменской области России и по другим направлениям.
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