Треть мужчин в Крыму бесплодны

30-40% мужчин в Крыму имеют проблемы с репродуктивной функцией, ситуация в других регионах Украины, особенно в промышленных, еще хуже, заявил главный внештатный специалист по планированию семьи Министерства здравоохранения республики Игорь Лившиц журналистам в среду.

«В нашем регионе ситуация немного лучше по сравнению с другими регионами. В Донецком регионе еще хуже ситуация с мужским здоровьем, потому что окружающая среда засорена вредными веществами», - сказал Лившиц, которого цитирует «Крымское информационное агентство».

Проблемы связаны, прежде всего, с эпидемией заболеваний, передающихся половым путем. Причинами бесплодия являются также наркомания, курение, чрезмерное употребление алкоголя, не только крепкого спиртного, но и слабого, в том числе пива.