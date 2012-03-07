Британцы сделают из украинских морпехов лидеров

В Крыму начался курс Британской группы военных советников и инструкторов для сержантского состава отдельного батальона морской пехоты Военно-морских сил Украины, сообщил крымский медиа-центр Министерства обороны.

"Акцент сделан на миротворческой тематике. Программа предусматривает лишь один день лекций, остальное временя будет проведено "в полях". Тематика занятий охватывает разнообразные аспекты подготовки младшего командира: изучаются качества лидера, руководство подчиненными, побуждение и поддержание в подчиненных желания и побуждение к обучению", - рассказали в оборонном ведомстве страны.

Программа предусмотривает занятия по передвижению и маскировке на местности, постановка боевых задач подчиненному личному составу, а также разнообразные виды патрулирования и мобильный чек-пойнт.

Лидерский курс завершится в конце марта.