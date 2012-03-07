Украина утилизирует боеприпасы Черноморского флота России

Государственный концерн «Укроборонпром» утилизирует боеприпасы Черноморского флота Российской Федерации, сообщила пресс-служба компании.

Такая договоренность была достигнута в ходе недавней встречи министра обороны Украины Дмитрия САЛАМАТИНА и его российского коллеги Анатолия СЕРДЮКОВА в Севастополе.

«Укроборонпром» и «Рособоронсервис» подписали договор, согласно которому, украинская сторона выполнит работы по утилизации боеприпасов ЧФ РФ на сумму 235 миллионов рублей.

«Подписанным договором Украина освобождает свою территорию от боеприпасов, хранение которых несет потенциальную опасность как расположенным вблизи складов объектам, так и мирному населению, окружающей среде. Безусловно, это решение идет на пользу Украине», - приводит пресс-служба «Укроборонпрома» слова САЛАМАТИНА.