Инфляцию за февраль в Крыму - 0,1%
14:22, 06 марта 2012Крым
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Инфляция в Крыму в феврале 2012 года по сравнению с январем составила 0,1%, с начала года - 0,4%, сообщило в среду республиканское управление статистики.
"Индекс потребительских цен составил в автономной республике - 100,1%, с начала года - 100,4%", - говорится в пресс-релизе.
Тем временем, Государственная служба статистики рапортует, что инфляция в Украине в феврале 2012 года по сравнению с январем составила 0,2%, с начала года - 0,4%.
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