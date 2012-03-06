Инфляцию за февраль в Крыму - 0,1%

Инфляция в Крыму в феврале 2012 года по сравнению с январем составила 0,1%, с начала года - 0,4%, сообщило в среду республиканское управление статистики.

"Индекс потребительских цен составил в автономной республике - 100,1%, с начала года - 100,4%", - говорится в пресс-релизе.

Тем временем, Государственная служба статистики рапортует, что инфляция в Украине в феврале 2012 года по сравнению с январем составила 0,2%, с начала года - 0,4%.