Наркоман разбил три машины в Симферополе (фото)

Мужчина, который находился в состоянии наркотического опьянения, устроил в Симферополе ДТП с участием четырех автомобилей. Авария произошла еще в воскресенье, 4 марта, но пресс-служба крымского управления ГАИ сообщила о ней только во вторник.

«Водитель "Мазды" допустил наезд на "Таврию", которая, в свою очередь, ударила "Дэу", а та зацепила "Тойоту". Автомобили стояли на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора», - говорится в пресс-релизе.

В происшествии никто не пострадал.

Житель Алушты, управлявший «Маздой», пытался доказать сотрудникам ГАИ, что он трезв, но проведенная экспертиза выявила в его организме бутират.