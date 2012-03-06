Николаевка решила побороть торговлю кукурузой на пляже

Торговля в курортном поселке Николаевка Симферопольского района Крыма во время курортного сезона будет жестко контролироваться как местными, так и республиканскими властями, а на пляже торговля и вовсе будет запрещена, сообщил поселковый голова Андрей Сергеев на коллегии Симферопольского райгосадминистрации, посвященной предстоящему курортному сезону.

По словам главы поссовета, решением депутатов запрещена любая торговля на территории пляжа. При этом ни в одном из временных объектов в самом поселке не будут реализовываться продукты питания. Кроме того, 205 разрешенных временных торговых точек в поселке должны быть оформлены единообразно, в одном цветовом решении.

В свою очередь заместитель министра экономического развития и торговли Крыма Игорь Яговдик сообщил, что схемы размещения временных объектов торговли на период курортного сезона должны быть согласованы регионами с министерством до 30 апреля.

«Мы так же, как и в прошлом году будем проверять Николаевку. Надеюсь, что благодаря совместным усилиям правительства Крыма, руководства района, прошлый провальный сезон не повторится, и в этом году будут получены положительные результаты», – подчеркнул Яговдик, которого цитирует «Новый регион-Крым».